البعثة الأممية: اتفاق في اجتماع القاهرة على إنهاء الفترة الانتقالية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن اجتماع عُقِد بين وفدين من مجلس النواب المنعقد في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، في الفترة بين 11 و 13 أكتوبر الجاري.

وأفادت البعثة الأممية في بيانن بأن الاجتماع جاء لمناقشة الترتيبات الدستورية للمرحلة المقبلة.

واتفق الطرفان على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة، ومواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام.

وثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بذات القدر جهود الوفدين، وأعربت عن أملها في أن يؤدي هذا التطور إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس الشهر المقبل، والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية.

كما أعربت البعثة عن امتنانها للحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث الذي وصفته بـ”الهام”.