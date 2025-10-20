البعثة الأممية: الحكومة الجديدة ستعمل على إيجاد حل قانوني لقضية الأرقام الإدارية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن معالجة قضية حملة الأرقام الإدارية تحتاج إلى قرار من قِبل السلطات الليبية.

وأوضحت البعثة أن اللجنة الاستشارية قد أوصت بأن يقتصر التسجيل والترشح للانتخابات على حاملي الرقم الوطني حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية

ومع ذلك، أقرت اللجنة أيضًا بالحاجة الملحة لمعالجة هذه المسألة، وأوصت بتكليف الحكومة الجديدة – التي سيتم التوافق على تشكيلها – بإيجاد تسوية قانونية لوضع حاملي الأرقام الإدارية، خارج السياق الانتخابي وبعيدًا عن أي تدخل أو استغلال سياسي.