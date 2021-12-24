البعثة الأممية الليبيين بالذكرى الـ 70 للاستقلال

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنّ ذكرى الاستقلال تأتي هذا العام في لحظة مفصلية، حيث تبذل البلاد جهودًا لتحقيق انتقال سلمي من الصراع، وعدم الاستقرار عبر إجراء انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية.

وشدّدت البعثة الأممية على كافّة الليبيين مواصلة التركيز على هذا الهدف، والعمل معًا لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية، وإجراء انتخابات وطنية تؤدي إلى وحدة واستقرار البلاد والمؤسسات القانونية فيها.

وعبرت البعثة في تهنئتها بالذكرى الـ 70 لاستقلال ليبيا، عن مشاركتها الليبيين احتفالاتهم بذكرى الاستقلال، وثنائها على التقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار.