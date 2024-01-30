البعثة الأممية: المذكرات التي يتم تداولها باسم باتيلي مزورة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المذكرات التي يتم تداولها باسم رئيس البعثة مزورة وعارية عن الصحة تماما.

وقالت البعثة في بيان على حسابها في فيسبوك” تلقت البعثة صوراً من مذكرات يُزعم مروجها أنها دعوات صادرة عن رئيس البعثة، الممثل الخاص عبد الله باتيلي ، ويجري تداولها في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه وجب التنويه إلى أنها مزورة وعارية عن الصحة”.

وأضافت البعثة أنه من المؤسف أن بات تداول الأخبار الكاذبة والمعلومات الزائفة أمرًا شائعًا سعياً للتضليل على الرأي العام، داعية الجميع وخاصة وسائل الإعلام والقائمين عليها والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل النشر واستقاء المعلومات عن أنشطة البعثة من الصفحات الرسمية التابعة لها أو عبر التواصل مع المكتب الإعلامي.