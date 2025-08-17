البعثة الأممية: المقترح الرابع للجنة الاستشارية أكثر تفضيلاً

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تشاورت مع 2,481 شخصا من خلال اجتماع مباشر وعبر الإنترنت مع مجموعة من قيادات المجتمع المحلي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والنساء والشباب.

وبحسب ما أفادت البعثة، في بيان، فقد أعرب المشاركون في هذه اللقاءات عن دعمهم لحل المؤسسات القائمة ودعم منتدى الحوار السياسي.

ونوهت البعثة الأممية، بأن المقترح الرابع للجنة الاستشارية، كان الخيار الأكثر تفضيلاً، والذي ينصّ على حل المؤسسات القائمة وعقد منتدى حوار لتعيين هيئة تنفيذية جديدة واختيار جمعية تأسيسية من 60 عضوًا، تُقرّ دستورًا مؤقتًا وقوانين انتخابية للانتخابات الوطنية.

