البعثة الأممية تأسف للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أسفها للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم، والتدخل الخارجي المتنامي في ليبيا ولقيام الأطراف بتبادل التخوين وبتعريض وحدة ليبيا للخطر، بحسب البعثة.

وأكدت البعثة الأممية في بيان لها، الجمعة، أنها مؤمنة بحتمية الحل السياسي وماضية قدما في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع من ليبيا، ولحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء الزكية، ووقف التقاتل بين الأخوة، وكبح التدخل الخارجي، ووقف إنزال المزيد من النوائب بالمدنيين الآمنين، وفقًا لنص البيان.

