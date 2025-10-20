البعثة الأممية تؤكد أهمية إشراك المرأة بالعملية السياسية والانتخابات

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المشاركة السياسية للمرأة تمثل أولوية مهمة ضمن جهودها لدعم العملية السياسية في البلاد.

وأوضحت البعثة أن هناك مساراً مخصصاً لإشراك المرأة في العملية السياسية، مؤكدة استمرار ضمان مشاركتها طوال مراحل العملية.

كما شددت على أهمية زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات، سواء كناخبات أو كمرشحات، من خلال التواصل مع المجموعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني.

وأفادت البعثة بأنها تقدم الدعم الفني لوحدة تمكين المرأة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواصل مشاوراتها وحملات التوعية لضمان تمثيل جميع المكونات الثقافية في الانتخابات

تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها في تعزيز العملية السياسية الشاملة، بهدف الوصول إلى انتخابات وطنية شاملة.

وفي هذا السياق، أعلنت البعثة عن انتهاء أعمال اللجنة الاستشارية التي ضمت ممثلين عن المكونات الثقافية واللغوية في ليبيا.

وفي خطوة تكميلية، أجرت البعثة مشاورات عامة وحملات توعية في مختلف أنحاء البلاد لضمان الاستماع إلى أصوات جميع المكونات الثقافية، وضمان وصول هذه الأصوات إلى الجهات المعنية.

وأكدت البعثة أنها ستواصل العمل وفق هذا النهج لضمان تمثيل كامل لمكونات المجتمع الليبي في العملية السياسية المقبلة.