البعثة الأممية تؤكد إدماج «ذوي الإعاقة» في الحوار المهيكل

أكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزامها الكامل بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مسار الحوار المهيكل، بوصفه أحد المسارات الوطنية الهادفة إلى توسيع قاعدة المشاركة وضمان شمولية النقاش حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة في المرحلة الراهنة.

وأوضحت البعثة أن الحوار المهيكل مفتوح أمام جميع الليبيين، حيث تتيح المشاركة عبر موقعها الإلكتروني وقنواتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن وصول مختلف فئات المجتمع دون استثناء، وتعزيز مبدأ المشاركة العامة في صياغة الرؤى الوطنية.

وأشارت البعثة إلى أنها عملت، بالتعاون المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم التمثيلية، على إعداد ميثاق يحدد المواقف المشتركة بشأن محاور الحوار المهيكل، بما يعكس أولوياتهم واحتياجاتهم ويضمن حضور قضاياهم بشكل فعلي ضمن النقاشات الوطنية.

وأكدت أن كل مجموعة من مجموعات الحوار المهيكل تضم مشاركًا واحدًا على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى تحقيق دمج حقيقي في عملية الحوار وصنع القرار، وتجاوز الأساليب الشكلية في التمثيل.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عموم الليبيين إلى الاطلاع على تفاصيل الحوار المهيكل وأهميته، والمشاركة الفاعلة فيه، باعتباره مسارًا يسهم في بناء توافق وطني أوسع، وتعزيز الشمولية، وترسيخ مبادئ العدالة والمشاركة المتساوية.

وأشارت البعثة إلى إتاحة مواد تعريفية لشرح آليات وأهداف الحوار المُهيكل، داعية المهتمين إلى قراءة المزيد عن الحوار المُهيكل، إلى جانب الاطلاع على الإجابات عن أكثر الأسئلة شيوعاً، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي وتشجيع الانخراط الإيجابي في المسارات الحوارية.