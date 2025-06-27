البعثة الأممية تُؤكد احترامها لحق التظاهر وتُدين التحريض ضد موظفيها

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأكيدها على احترامها الكامل وغير المشروط لحق المواطنين الليبيين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، مؤكدة أن التواصل المباشر مع الشعب الليبي يمثل حجر الزاوية في عملها داخل البلاد.

وأوضحت البعثة في بيان صدر اليوم، أنها على استعداد دائم للاستماع إلى آراء الليبيين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون، مشيرة إلى أنها استقبلت خلال الفترة الماضية وفوداً من المتظاهرين، كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، حيث أُجري نقاش مفتوح قائم على الاحترام المتبادل حول مطالبهم ومخاوفهم.

وفي الوقت ذاته، أعربت البعثة عن أسفها الشديد حيال التصريحات الصادرة عن بعض الشخصيات السياسية الليبية، والتي اعتبرتها “تحريضاً على ارتكاب أعمال خارجة عن القانون” تستهدف موظفي البعثة ومقرها وممتلكاتها، محذرة من أن هذه الخطابات من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات.

وأضاف البيان: “في الوقت الذي ترحب فيه البعثة بالنقد البنّاء، فإن حملات التحريض ونشر الشائعات ضدها تمثل تهديداً مباشراً للمسار السياسي وتعرض سلامة موظفيها للخطر”.

وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزامهم بالحفاظ على سلمية المظاهرات، والامتناع عن أي ممارسات غير قانونية، مشددة على أهمية الحوار البنّاء كوسيلة لحل الخلافات.

كما دعت البعثة إلى احترام التزامات ليبيا بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق المبرم مع السلطات الليبية الذي يضمن حرمة مقار البعثة وموظفيها وأصولها.

وأكدت البعثة أنها ستواصل دعمها لعملية سياسية بقيادة ليبية تضمن السلام والاستقرار، وتبقى على تواصل ومتابعة مستمرة لكافة التطورات على الأرض.