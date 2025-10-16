البعثة الأممية تؤكد ضرورة تشكيل «حكومة موحدة» قبل الانتخابات

أكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن غالبية الليبيين، وفقًا لاستطلاعات ومشاورات أجرتها البعثة، يتفقون على ضرورة تشكيل حكومة موحدة قبل إجراء الانتخابات.

وأوضحت أن الانقسامات الحالية في البلاد تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين وإدارة موارد الدولة.

وشددت البعثة على أن قرار مجلس الأمن لسنة 2024 ينص على “تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في كافة أنحاء البلاد وتمثل الشعب الليبي بأكمله”.

كما أكّدت أن قوانين الانتخابات الحالية تفرض ضرورة تشكيل حكومة واحدة قبل البدء في العملية الانتخابية.

وأعلنت البعثة استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة للقادة الليبيين للوصول إلى اتفاق شامل وعادل بشأن تشكيل حكومة جديدة ذات ولاية محددة، بما يتماشى مع المبادئ الدولية للحكم الرشيد.

من جهة أخرى، أشارت البعثة إلى أنها استفادت من تجارب سابقة، حيث تم تشكيل حكومات مؤقتة دون إجراء انتخابات لاحقة، وهذه المرة، شددت البعثة على أهمية الاتفاق على قواعد الانتخابات كخطوة أولى، ودعم جهود توحيد المؤسسات وتحسين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة.

وأوضحت البعثة أن تشكيل حكومة موحدة يتطلب التزام ودعم الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا لضمان إدارة شؤون البلاد بفعالية في جميع أنحاء ليبيا.

لمزيد من المعلومات حول خارطة الطريق والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، يمكن زيارة الرابط التالي:

رابط خارطة الطريق