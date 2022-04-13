البعثة الأممية تبحث دواعي بيان أعضاء لجنة 5+5 عن الشرق

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة منسق البعثة ريزدون زنينغا، اليوم الأربعاء، في بنغازي، الأعضاء الخمسة للجنة العسكرية المشتركة في المنطقة الشرقية (5+5) عن قوات حفتر.

وأفادت البعثة الأممية في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بان اللقاء ياتي للاستماع إلى أعضاء اللجنة بشأن دواعي التدابير المعلن عنها في بيانهم الصادر بتاريخ 9 أبريل.

وأعرب الأعضاء الخمسة عن المنطقة الشرقية في اللجنة العسكرية المشتركة، عن قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته على المعيشة في المنطقة الشرقية، وطرحوا أيضاً مسائل ملحة لا تزال عالقة تضع عمل لجنة (5+5) والتقدم المحرز في المسار الأمني على المحك.

كما سلط الأعضاء الخمسة الضوء على أهمية التزامات حكومة الوحدة الوطنية تجاه المنطقة الشرقية، والتي تضطلع بدور حيوي في تأمين انتاج النفط والإسهام في الأمن والاستقرار المستتبين في الوقت الراهن في ليبيا.

هذا وأشاد الأمين العام المساعد زنينغا باللجنة العسكرية المشتركة وإنجازاتها الهامة مؤكداً على التزام الأمم المتحدة في حث الجهود المنصبة نحو إيجاد حل دائم للمسائل العالقة وشدد على أهمية تجنب التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والحفاظ على العمل وما تم انجازه من قبل اللجنة.

وطلب زنينغا من اللجنة العسكرية المشتركة الاستمرار في تعاونها مع الأمم المتحدة بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحد مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت.