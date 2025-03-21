البعثة الأممية تبحث سبل الحد من «العنف المجتمعي» 

نظمَت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورشة عمل وإفطارًا رمضانيا، شارك فيهما ثمانية وثلاثون شابًا من الزاوية والعجيلات وصبراتة والجديدة، وانضم إليهم مسؤولون من وزارتي الشباب والعمل.

وتم خلال الورشة “تبادل الخبرات ومناقشة سبل الحد من العنف المجتمعي بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الاسس للسلام الدائم يوم الأربعاء الماضي”.

وفي إطار استراتيجية الشباب التابعة للبعثة– “الشباب يشارك” (YouEngage)– وبرعاية قسم المؤسسات الأمنية، “التقى أربعة وعشرون شابًا وعشر شابات من الفاعلين والنشطاء المجتمعيين وممثلين عن وزارة الشباب والمشروع الليبي لإعادة الدمج والتأهيل، لمناقشة التحديات الراهنة، ووضعوا، من خلال عمل المجموعات، مبادرات محلية تركز على دور الشباب، في تخفيف حدة التوترات وتقليل الصراعات، وذلك بالأخذ في الاعتبار الخصوصية المحلية”.