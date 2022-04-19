البعثة الأممية تبحث سُبل استئناف عمل أعضاء لجنة 5+5 عن الشرق

التقى القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسق البعثة ريزدون زينينغا، اليوم الثلاثاء في طرابلس، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب.

وجاء الاجتماع عقب لقاء القائم بأعمال رئيس البعثة في بنغازي الأسبوع الماضي، مع أعضاء اللجنة عن الشرق حول الإجراءات المعلنة في بيانهم الصادر في 9 أبريل، بما في ذلك قرار تعليق عملهم.

ونقل زينينغا لأعضاء اللجنة مخاوف نظرائهم في الشرق، بشأن الوضع الحالي وتأثير ذلك على سُبل العيش في المنطقة الشرقية، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على فيسبوك.

من جانبهم أطلع أعضاء اللجنة زينينغا، عن تواصلهم مؤخراً مع زملائهم في الشرق وجهودهم لمعالجة بعض طلباتهم، معربين عن أملهم في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب وعن قلقهم من تداعيات الإجراءات التي أُعلن عنها، بما في ذلك وقف إنتاج النفط الذي يجري تنفيذه الآن.

وأعرب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن تقديرهم الكبير لنظرائهم في الشرق وشددوا على أهمية عدم تسييس عمل اللجنة الذي قد يقوض الإنجازات التي حققتها لجنة 5+5 مجتمعة.

هذا وأكد منسق البعثة زينينغا، من جديد، التزام البعثة بمواصلة الجهود لتيسير إيجاد حل للمسائل التي أثارها أعضاء اللجنة من الشرق والتي تعرّض الآن عمل اللجنة والتقدم المحرز على المسار الأمني للخطر.