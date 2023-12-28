البعثة الأممية تبحث مع أكاديميين مستجدات المسارين السياسي والدستوري

التقى فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بنخبة من الأكاديميين والقانونيين، في جامعات طرابلس ومصراته والزاوية والجامعة المفتوحة بطرابلس، ونقابة المحامين، لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات المسارين السياسي والدستوري في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي للبعثة أن الخبراء الليبيين شددوا على ضرورة مواصلة الحوار بهدف الوصول الى إطار دستوري متين يعبر عن إرادة كافة الليبيين وينقل البلاد الى مرحلة الاستقرار السياسي المستدام.

ودعا الخبراء إلى إزالة كل العوائق أمام تقدم المسار الدستوري وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات آمنة وحرة وشاملة.

من جهته، أكد فريق البعثة على أهمية مساهمة الخبرات الوطنية الليبية إلى جانب الفاعلين السياسيين، في صياغة الإطار الدستوري للبلاد، كما جددوا التعبير عن استعداد البعثة لتقديم الدعم اللازم للدفع بالعملية الانتخابية وفقا لما تنص عليه ولايتها.