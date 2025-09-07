البعثة الأممية تبحث مع «حفتر» الأوضاع الأمنية والإنسانية

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، اليوم الأحد في بنغازي، خليفة حفتر ونائبه صدام حفتر، لبحث مستجدات المسار السياسي والأمني والإنساني.

وتركزت المناقشات على خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها تيتيه في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، والتي تهدف إلى تنظيم انتخابات وطنية وإطلاق حوار مهيكل بين الأطراف الليبية.

كما ناقش الجانبان الأوضاع الأمنية في طرابلس وليبيا عموما، حيث جرى التشديد على أهمية التهدئة ومنع اندلاع مواجهات جديدة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية للاجئين السودانيين في ليبيا.

ورحبت تيتيه بتعاون قوات حفترمع بعثة الأمم المتحدة، فيما جدد حفتر ونائبه التزامهما بدعم خارطة الطريق عبر الحوار والتشاور الشامل، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في إنجاح المسار الأممي نحو الاستقرار.