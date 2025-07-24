البعثة الأممية تبحث مع دول إفريقية تداعيات مخلفات الحروب

عقد برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا رفيع المستوى مع ممثلين عن عدد من الدول الإفريقية، بقيادة غانا، وبرئاسة نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم، إينيس شوما، وذلك لبحث التحديات الناجمة عن مخلفات الحروب القابلة للانفجار، والمخزونات غير المؤمنة، وانتشار الأسلحة غير الخاضعة للرقابة.

وشاركت في الجلسة التي عُقدت في العاصمة طرابلس كل من الجزائر، بوركينا فاسو، تشاد، مالي، النيجر، نيجيريا، السودان، وتونس، حيث ناقش الحضور التأثيرات المباشرة لهذه التحديات على سلامة المدنيين ومسار التنمية في ليبيا والمنطقة.

وقدّم برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام، بالتعاون مع منظمة “هالو تراست”، عرضًا تفصيليًا أبرز العلاقة الوثيقة بين إدارة الأسلحة والذخيرة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبنّي نهج مشترك للتعامل مع هذه القضايا الأمنية والإنسانية، لاسيما في ظل تأثيرها