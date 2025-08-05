البعثة الأممية تبحث مع مستشاري المجلس الرئاسي الترتيبات الأمنية والإصلاحات السياسية في طرابلس

عقدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مساء أمس الاثنين، اجتماعًا مع مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الرئاسي، عماد الفلاح، ومستشار الشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم، لمناقشة تطورات المشهد السياسي وسبل دعم العملية السياسية في ليبيا.

وتناول اللقاء جهود الوساطة الجارية للتوصل إلى ترتيبات أمنية فعالة، لا سيما في طرابلس ومحيط مطار معيتيقة الدولي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز الحوكمة وإصلاح قطاع الأمن على المستويات كافة.

وجددت بعثة الأمم المتحدة دعمها لعمل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية، بهدف التوصل إلى حلول أمنية قابلة للتطبيق في منطقة طرابلس الكبرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين الأطراف.

كما طرح مستشارا المجلس الرئاسي مقترحات لتحسين الإدارة المالية وتعزيز الشفافية، مع التركيز على تطوير آليات المساءلة وتفادي الإجراءات الأحادية، مؤكدَين على أهمية الشمولية في معالجة القضايا الخلافية.