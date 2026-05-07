منظمات أممية: تمكين «المرأة الليبية» ركيزة للاستقرار السياسي

نظّمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الليبية، بمشاركة التجمع النسائي الليبي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، لبحث آليات تعزيز الحضور الفاعل للمرأة داخل المشهد السياسي الليبي.

وأكدت الجهات المنظمة أن النقاشات ركّزت على ضرورة الانتقال من التمثيل الرمزي للمرأة إلى تعزيز تأثيرها المباشر داخل دوائر صنع القرار، بما يضمن إدراج أولويات النساء الليبيات ضمن الملفات السياسية والتنموية والأمنية.

وشدد المشاركون على أهمية دمج قضايا الحوكمة والاستقلال الاقتصادي والأمن وحقوق الإنسان في مسارات العمل الوطني، باعتبارها ركائز أساسية لبناء دولة مستقرة ومستدامة.

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن دعم المشاركة السياسية للنساء في ليبيا يندرج ضمن الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشاملة داخل مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه مطالب منظمات نسائية وحقوقية بتوسيع دور المرأة الليبية في الحياة العامة، بالتزامن مع استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار ودفع مسارات الإصلاح المؤسسي والانتخابي في البلاد.

وأكد المشاركون أن بناء مستقبل مستدام لليبيا يرتبط بتمكين المرأة من أداء دور محوري في رسم ملامح المرحلة المقبلة والمساهمة المباشرة في صياغة المسار الديمقراطي للدولة.