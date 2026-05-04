البعثة الأممية تتابع جهود «توحيد المؤسسات» في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عن انعقاد اجتماعي مساري الأمن والحوكمة المنبثقين عن الحوار المهيكل بشكل متوازٍ في مدينتي بنغازي وطرابلس.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة المداولات ضمن العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بهدف دعم مسار الاستقرار في البلاد.

وعلى مدى أربعة أيام، يركز المشاركون في المسار الأمني على مناقشة ملفات توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، إلى جانب معالجة التحديات والأولويات الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد القانونية والعملياتية والسياسية ذات الصلة.

كما تتناول النقاشات تدابير بناء الثقة بين الأطراف، واستعراض الدروس المستفادة من المبادرات الدولية السابقة، إضافة إلى بحث مسارات تعزيز التنسيق وهياكل القيادة الأمنية.

ويشمل جدول الأعمال أيضًا ملفات إعادة الإدماج ومواءمة الموارد البشرية، فضلًا عن دور المرأة في تعزيز إطار أمني شامل.

وفي السياق ذاته، يواصل المشاركون في مسار الحوكمة مناقشة المختنقات الرئيسية على المستويين الدستوري والتنفيذي، إلى جانب قضايا الإدارة المحلية، بهدف استكمال التوصيات النهائية تمهيدًا لإدراجها ضمن التقرير الختامي للحوار المهيكل.

ويأتي هذا المسار ضمن الجهود الأممية الرامية إلى دعم التوافق السياسي والمؤسسي في ليبيا وتعزيز فرص الوصول إلى تسوية شاملة.