البعثة الأممية تحث على استكمال الإطار التشريعي لانتخابات 24 ديسمبر

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتلقيها دعوة للمشاركة في اجتماع بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المغربية الرباط.

وبحسب بيان للبعثة الأممية، فإن هذا الاجتماع يُتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات.

وُيشارك في هذا الاجتماع فريق فني تابع للبعثة وسيقدم الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات.