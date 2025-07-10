البعثة الأممية تحث على التهدئة الفورية في طرابلس

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على الامتناع عن استخدام القوة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان، وتجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تُؤدي إلى التصعيد أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة، وذلط في ظل تواتر التقارير حول استمرار التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس ومحيطها.

وذكَّرت البعثة في بيان، الأطراف السياسية والأمنية كافة بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وأكدت أن من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين سيكون عرضة للمحاسبة، كما أكد عليه بيان مجلس الأمن الصادر في 17 مايو 2025م.

ونوهت البعثة إلى أنها تواصل جهودها الرامية إلى تهدئة الأوضاع، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في هذا المسار.

كما حثت البعثة على التنفيذ العاجل للترتيبات الأمنية التي وضعتها لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تواصل البعثة دعمهما، وأكدت أنه يجب على القوات التي تم نشرها مؤخرًا في طرابلس أن تنسحب دون تأخير.

واختتمت البعثة الأممية بيانها بالتأكيد أن الحوار وليس العنف هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا.