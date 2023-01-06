البعثة الأممية تحث على التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجلسي النواب والأعلى للدولة، بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، تعليقاً على البيان المشترك الصادر عن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن مناقشاتهما اليوم في القاهرة.

وجددت البعثة التأكيد على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأعادت البعثة الأممية التأكيد على موقفها الصريح بأن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة.

وأضاف البيان: “من المهم بالنسبة للشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير”.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استعدادها التام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يُمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها.