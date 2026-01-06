البعثة الأممية تحذر من التصعيد بين «مجلس النواب والأعلى للدولة»

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي خطوة أساسية ضمن خارطة الطريق السياسية.

وأشارت البعثة إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار العجز عن التوصل إلى اتفاق حول المفوضية منذ إطلاق خارطة الطريق في أغسطس 2025، معتبرة أن الانخراط في إجراءات أحادية يزيد من خطر الانقسام المؤسسي ويهدد استقرار العملية الانتخابية.

وأكدت البعثة أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تبقى من المؤسسات القليلة في ليبيا التي حافظت على وحدتها وأثبتت كفاءتها الفنية في إدارة العمليات الانتخابية.

وحثت البعثة المجلسين على وقف التصعيد واعتماد الحوار التوافقي، محمّلة إياهما المسؤولية عن أي تأثير سلبي محتمل على عمل المفوضية في المستقبل، ودعت المفوضية نفسها إلى الالتزام بالحياد لضمان نزاهة الانتخابات.

وأوضحت UNSMIL استعدادها لدعم المجلسين في التوصل إلى حل توافقي، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع مجلس المفوضين الحالي لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق إطار انتخابي سليم وقابل للتنفيذ.