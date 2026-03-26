البعثة الأممية تحذّر من استخدام «شعاراتها» بشكل مضلل

أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من الاستخدام غير المصرح به لشعارات هيئاتها ضمن مبادرة سياسية متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن هذا الاستخدام يعطي انطباعًا مضللًا بأن هذه الهيئات مرتبطة بالأنشطة أو تدعمها.

وأوضحت الأمم المتحدة أن خارطة الطريق السياسية التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في 21 أغسطس، لا تزال تمثل الإطار العام لمشاركة المنظمة السياسية في ليبيا.

ودعت الأمم المتحدة جميع المستخدمين إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل مشاركتها، مؤكدة أن نشر محتوى غير دقيق قد يسبب ارتباكًا، ويضعف الثقة، ويزيد من حدة التوترات في البلاد.

كما وفرت المنظمة رابطًا يمكن من خلاله الاطلاع على المعلومات الرسمية حول خارطة الطريق السياسية: https://unsmil.unmissions.org/en/political-roadmap