البعثة الأممية تختتم الجولة الثالثة من مشاورات «الاجتماع المصغّر» في تونس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استضافة الجولة الثالثة من مشاورات «الاجتماع المصغّر» في العاصمة التونسية تونس، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن أول محطتين من خارطة الطريق التي تيسّرها الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في البلاد.

وذكرت البعثة أن الجلسة انعقدت بإشراف الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، حيث سادت أجواء وصفت بالبناءة والإيجابية بين المشاركين طوال المناقشات.

وشهدت الجولة مواصلة النقاشات المتعلقة بالإطار الانتخابي، إذ استند المشاركون إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الجولات السابقة، في مسعى للبناء على ما تحقق من نقاط توافق ومواصلة التقدم في الملفات المطروحة.

واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على استئناف مشاوراتهم في وقت لاحق من الشهر الجاري، بهدف مواصلة النقاشات واستكمال البحث في القضايا المرتبطة بالمسار السياسي وخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة.

وتأتي هذه المشاورات ضمن جهود البعثة الأممية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، ودعم التوافقات اللازمة للمضي قدماً في العملية السياسية، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالمسار الانتخابي وترتيبات المرحلة المقبلة.