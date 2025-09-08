البعثة الأممية تدرب الصحفيين على التحقق الرقمي ضمن برنامج «بصيرة»

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الخميس الماضي، جلسة تدريبية عبر الإنترنت شارك فيها ثلاثون صحافياً وعدد من الإعلاميين، بينهم أساتذة وطلبة إعلام ومدققو حقائق، وذلك ضمن برنامج «بصيرة» الهادف إلى صقل مهارات الصحافيين في البحث الرقمي وتدقيق المعلومات، في إطار جهود أوسع لتعزيز قطاع الإعلام الليبي في مواجهة انتشار الأخبار الكاذبة.

وقدمت باميلا كسرواني من مبادرة جوجل للأخبار المحتوى التدريبي، مستعرضةً بالتفصيل كيفية استخدام أدوات جوجل للتحقق من المعلومات، وتقنيات البحث العكسي عن الصور، بالإضافة إلى خدمتي خرائط جوجل وجوجل إيرث، وميزة لوحات التحقق من صحة الأخبار على منصة يوتيوب.

وأوضحت كسرواني أن هذه الأدوات تسهم في مساعدة الصحافيين على التحقق، لكنها لا تُغني عن الدور الأساسي للصحافي، مؤكدة بقولها: «من الضروري أن نتحقق من الصورة أو الخبر بأنفسنا قبل نشره للجمهور».

ويأتي هذا التدريب كجزء من مبادرات الأمم المتحدة لدعم بيئة إعلامية مهنية وموثوقة في ليبيا، قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها المعلومات المضللة.