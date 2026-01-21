البعثة الأممية تدعم الشباب الليبي في مواجهة «تغيّر المناخ»

واصلت الأمم المتحدة في ليبيا رحلتها مع برنامج EcoVision: Libya Youth Climate Challenge 2026، في المحطة الثانية بمدينة سبها، بعد انطلاق المبادرة من بنغازي وقبل المحطة الختامية المقررة في طرابلس.

وعلى مدار يومين مكثّفين، عملت فرق شبابية من مختلف مدن الجنوب الليبي إلى جانب مرشدين وخبراء، على تطوير حلول محلية مبتكرة مناخيًا، تستجيب لتحديات شح المياه، والأمن الغذائي، والمخاطر البيئية التي تواجه مجتمعاتهم.

وأعلنت الأمم المتحدة عن منح تمويل أولي لثلاث مبادرات شبابية، إلى جانب تقديم دعم إرشادي وتقني مستمر، بالتعاون مع Innovation Garden، بهدف تعزيز قدرة هذه المبادرات على التحوّل إلى مشاريع عملية مستدامة.

وتؤكد المنظمة على استمرار الاستثمار في الشباب الليبي كمبتكرين وقادة، يمكنهم دفع مسارات التعافي المستدام وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، في مختلف مناطق البلاد.