البعثة الأممية تدعم الشباب في «تحسين الحوكمة وسيادة القانون»

اختتم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، بالتعاون مع وزارة الشباب، فعالية «ديوان الشباب: مختبر الابتكار الشبابي للعدالة وسيادة القانون وإتاحة الوصول إلى العدالة»، التي جرت على مدار يومين في العاصمة طرابلس.

جمع المختبر أكثر من 40 شابًا وشابة من مختلف المناطق الليبية، بهدف تعزيز مشاركتهم في تحسين الحوكمة وسيادة القانون وضمان وصول جميع المواطنين إلى العدالة. وتناول المشاركون في الفعالية، التي تخللتها ورش عمل تفاعلية وحوارات يقودها الشباب، محاكاةً واقعية تمكّنهم من استكشاف آليات مساعدة قانونية ودور المؤسسات العدلية في حماية حقوق الأفراد.

كما شملت الفعالية تمارين عملية تهدف إلى تعزيز فهم الشباب لحقوقهم القانونية، ودعمهم في ابتكار مبادرات مجتمعية من شأنها تعزيز المساءلة والمشاركة المدنية. وبذلك، يعكس المختبر مساعي البرنامج في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في تعزيز سيادة القانون، والمساهمة الفعالة في تحقيق هدف التنمية المستدامة الـ 16، المتمثل في «السلام والعدالة والمؤسسات القوية».

وقد تم تنفيذ هذه المبادرة بتمويل مشترك من الحكومة الإيطالية ووزارة الشباب، بعد أن كانت ثمرة لمبادرة شبابية وضعها خريجو برنامج «سفراء الطلبة»، الذي اختُتم مؤخرًا.