البعثة الأممية تدعم «المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام» في جهود التطهير

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) إن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام تولّى قيادة جهود الاستجابة الطارئة منذ اللحظات الأولى للحوادث، بدعم من خمس منظمات غير حكومية محلية ودولية، فيما قدمت دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام التابعة للبعثة الدعم الفني وتنسيق العمليات الميدانية.

وأشارت البعثة إلى أن التمويل المقدم من الحكومة الإيطالية ساهم في استمرار عمليات التطهير بوتيرة ثابتة، حيث تمكنت الفرق الفنية حتى الآن من التخلص بشكل آمن من 8,702 قطعة من مخلفات الحروب القابلة للانفجار، كما تم تطهير 7,419 مترًا مربعًا من أصل 18,367 مترًا مربعًا مصنّفة ضمن المناطق الخطرة.

وأكدت البعثة أن هذه الجهود تأتي لحماية المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، بما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على استعادة حياتها الطبيعية بأمان.

يذكر أن مخلفات الحروب، بما في ذلك الألغام والذخائر غير المنفجرة، تمثل تهديدًا مستمرًا للمدنيين منذ اندلاع النزاعات المسلحة قبل أكثر من عقد.

وتسعى البعثة بالتعاون مع السلطات الليبية والمنظمات الدولية إلى تطهير هذه المناطق، بما يضمن الأمن والاستقرار وإعادة تأهيل المجتمعات المحلية، ويسهم في تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.