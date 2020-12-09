البعثة الأممية تدعو أعضاء الحوار إلى اجتماع غداً الخميس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن دعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاجتماع عبر الاتصال المرئي يوم غدٍ الخميس.

وأفادت البعثة في بيان اليوم الأربعاء، بأن الاجتماع يأتي لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية إنطلاقاً من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، أملاً بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن عقد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، اجتماعاً افتراضياً لملتقى الحوار السياسي الليبي عقب التصويت على المقترحات الخاصة بآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.

وقالت البعثة في بيان ليل السبت/الأحد، إنه في أعقاب انتهاء عملية التشاور التي جرت يومي الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 ديسمبر الجاري، والتي أدلى خلالها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم لاختيار أحد المقترحات المطروحة لآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اجتماعاً افتراضياً لإبلاغ المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بنتائج عملية التصويت ومناقشة سبل المضي قدماً.

وأشادت الممثلة الخاصة بالإنابة بالتقدم الكبير الذي أحرزه المشاركون في الملتقى في تصميمهم على المشاركة في العملية وأعلنت النتائج التالية:

شارك 71 عضواً من أعضاء الملتقى في العملية؛ ولم يتمكن أحد الأعضاء من المشاركة لأسباب صحية فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت

صوّت 39 عضواً من أعضاء الملتقى لصالح المقترح رقم 2

صوّت 24 عضواً من أعضاء الملتقى لصالح المقترح رقم 3

صوّت 8 أعضاء من أعضاء الملتقى لصالح المقترح رقم 10

وأكدت الممثلة الخاصة بالإنابة من جديد التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عُقد مؤخراً في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق. وشهد اجتماع اليوم مستوى عالياً من النقاش البنّاء بين أعضاء الملتقى ورغبة في المضي قدماً من أجل الشعب الليبي.

وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناءً على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدّمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة اليوم، وفق قولها.

وأثنت الممثلة الخاصة بالإنابة على مواصلة أعضاء الملتقى التزامهم كما تم الإعلان عنه في الاجتماع المباشر للملتقى والذي عُقد في تونس بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسؤولة عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات مسؤوليتها.

كما أكدت على أهمية العمل الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لهذا الاستحقاق ورحبت بقرار الحكومة تخصيص ميزانية للمفوضية لمباشرة التحضيرات، وحثت على صرف الأموال التي تم التعهد بها على الفور.

وأكدت أيضاً، على التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والذي من المتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف.

وفي الختام، رحبت الممثلة الخاصة بالإنابة بالجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النواب للاجتماع ودعت أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى العمل بشكل بنّاء مع ملتقى الحوار السياسي الليبي لتمهيد الطريق أمام إعادة توحيد المؤسسات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وترى البعثة أن جميع هذه التطورات الإيجابية تدل على أن هناك قاعدة شعبية مناصرة للتغيير تدفع المؤسسات الوطنية والسيادية إلى استعادة سيادة ليبيا وتلبية احتياجات وتطلعات الشعب الليبي، بحسب البيان.