البعثة الأممية تدعو إلى إستكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ لإجراء الانتخابات

شدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ريزيدون زينينغا على أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ من أجل التمكين من إجراء الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعميد بلدية زليتن مفتاح حمادي لمناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا بحسب ما نشرته البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

وأكد زينينغا خلال اللقاء الذي حدث على ضرورة توصل جميع الفرقاء الليبيين إلى اتفاق بشأن كافة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل.

و قال زينينغا إنّ مدينة زليتن لها دور حيوي في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وبناء المصالحة، نظرًا لتنوعها ومكانتها كمركز تجاري وملتقى لمختلف المكونات.

من جانبه أشار عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي إلى المخاطر التي تترافق مع زيادة الاستقطاب السياسي في البلاد بحسب ما نشرته البعثة عبر صفحتها الرسمية.