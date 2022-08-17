البعثة الأممية تدعو إلى إعادة العملية الانتخابية لمسارها الصحيح

استقبل القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على فيسبوك، فإن زيارة الوفد تأتي لعرض رؤاهم حول كيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى الانتخابات الوطنية.

وكرر زينينغا التأكيد على أن إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح يجب أن تكون أولوية بناء على مطالب 2.8 مليون مواطن سجلوا للتصويت في ديسمبر 2021.

وأثنى زينينغا على جهود أعضاء الملتقى المستمرة في البحت عن البدائل بحيث تمكن من إيجاد مسار للانتخابات، كما أكد لهم أن البعثة ستنظر في مقترحاتهم جنبًا إلى جنب مع مقترحات تلقتها من جهات ليبية فاعلة أخرى.