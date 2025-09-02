البعثة الأممية تدعو إلى وقف كافة أشكال التصعيد

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الإعراب عن انزعاجها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد التوترات واستمرار التعبئة العسكرية التي قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة في العاصمة طرابلس.

ونوهت البعثة في بيان ليل الاثنين/الثلاثاء بأن المفاوضات مستمرة بإشراف المجلس الرئاسي، ودعت الأطراف إلى مواصلة الانخراط فيها ومناقشة القضايا المتبقية بحسن نية والعمل لما فيه المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين، الذين يجب حمايتهم.

وأشار البيان إلى أن حياة كل إنسان ثمينة، وأي صراع جديد لا يهدد أمن طرابلس فحسب، بل قد يمتد إلى مناطق أخرى في البلاد، وقد يؤدي ذلك إلى حرب الجميع خاسر فيها، وتعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم.

ودعت البعثة بشكل عاجل جميع الأطراف إلى وقف أشكال التصعيد كافة والامتناع على الفور عن أية أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر، وشددت على أنه يجب حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية في جميع الظروف.

وحذرت البعثة من أن تجدد الاشتباكات سيكون له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها، وأكدت مواصلة دعمها لجهود الوساطة وتعرض مساعيها الحميدة للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات تحت رعاية المجلس الرئاسي، وحثت جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة لحل الخلافات بالحوار وبعيدا عن العنف.