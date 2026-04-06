البعثة الأممية تدعو الليبيين للمشاركة بنقاش حول «المسار الأمني»

ستركز الجلسة على المسار الأمني في الحوار المُهيكل، لمناقشة سبل بناء مؤسسات مستقرة، خاضعة للمساءلة وموحدة لجميع الليبيين.

📝 كيفية المشاركة:

المشاركة متاحة لجميع الليبيين المهتمين.

سيتم الرد فقط على الأسئلة المتعلقة بمسار الأمن.

للتسجيل والحصول على رابط زووم وإرسال أسئلتكم وملاحظاتكم، يرجى ملء النموذج عبر الرابط:

https://ow.ly/LfNF50YErCt

هذا وتسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تعزيز التواصل المستمر مع جميع الليبيين، عبر تنظيم جلسات نقاش تفاعلية تركز على مختلف المسارات في الحوار الوطني المُهيكل.

وتأتي هذه الجلسات في إطار جهود البعثة لدعم بناء مؤسسات مستقرة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وتعزيز المشاركة المدنية في صنع القرار السياسي والأمني.