البعثة الأممية تدعو الليبيين للمشاركة في جلسة حوار حول المسار الأمني

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى المشاركة في جلسة نقاش افتراضية ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التواصل مع مختلف فئات الشعب الليبي، وذلك في إطار دعم مسارات الحوار الوطني.

وأوضحت البعثة أن الجلسة ستُعقد عبر الإنترنت بمشاركة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني خوري، حيث ستركز على المسار الأمني ضمن الحوار المُهيكل، مع بحث آليات بناء مؤسسات أمنية مستقرة وموحدة وخاضعة للمساءلة.

وبيّنت البعثة أن باب المشاركة مفتوح أمام جميع الليبيين المهتمين، على أن تقتصر المداخلات والأسئلة على القضايا المرتبطة بالمسار الأمني.

كما أشارت إلى أن الراغبين في الانضمام إلى الجلسة يمكنهم التسجيل للحصول على رابط المشاركة عبر منصة “زووم”، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتقديم الملاحظات والأسئلة مسبقًا من خلال النموذج المخصص لذلك.

وتأتي هذه المبادرة ضمن تحركات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى دفع العملية السياسية، وتعزيز الحوار بين الليبيين، خاصة في الملفات الأمنية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.