البعثة الأممية تدعو الليبيين للم الشمل ووضع الخلافات جانباً￼

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الليبيين إلى لم الشمل ووضع الخلافات جانباً.

جاء ذلك في تهنئة للبعثة الأممية، الأحد، بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك.

وقالت البعثة إن “العيد مناسبة للابتهاج والاحتفال والفرح ننتهزها لندعو كافة الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً ولم الشمل والمضي قدماً مستلهمين القيم المثلى للتآخي والمحبة وتعزيز سبل السلام والأمن والازدهار في ليبيا”.