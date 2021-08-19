البعثة الأممية تدعو جميع الأطراف الليبية للحفاظ على التهدئة والاستقرار

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف إلى تركيز جهودها على الحفاظ على التهدئة والاستقرار في البلاد.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، دعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية مما قد يعتبر تصعيداً، الأمر الذي قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في23 أكتوبر 2020.

وحثت البعثة الأممية جميع الأطراف على احترام خطوط التماس وفقاً لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

كما جددت البعثة دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، وحثت جميع الأطراف في ليبيا على دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في24 ديسمبر 2021.

وجددت البعثة أيضاً، دعوتها إلى كافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.