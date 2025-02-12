البعثة الأممية تدعو للتحقيق بـ«المقابر الجماعية» المكتشفة في الواحات والكفرة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين، في أعقاب مداهمات نفذتها قوات أمنية تابعة للجيش الوطني الليبي على مواقع للاتجار بالبشر.

وأوضحت البعثة في بيان ، “ففي 7 فبراير، تم اكتشاف مقبرة جماعية في مزرعة بمنطقة أجخرة في الواحات، تحتوي على 19 جثة، وفي 8 فبراير، تم العثور على 40 جثة في منطقة الكفرة، بعضها يحمل آثار طلقات نارية”.

و وأضافت “بحسب التقارير، كان الضحايا محتجزين لدى التجار بالبشر لعدة أشهر، وتعرضوا لسوء معاملة وتعذيب شديدين. ونظرًا لوضعهم غير النظامي، أعيد احتجازهم. وتدعو البعثة إلى إطلاق سراحهم الفوري كجزء من برنامج بدائل الاحتجاز، بالإضافة إلى حصولهم على الخدمات الحيوية”.

ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق كامل في المقبرتين الجماعيتين وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة. وتُعد هاتان المقبرتان الجماعيّتان تذكيراً مروّعاً بالحاجة المُلّحة إلى مكافحة الاتجار بالبشر وضمان حقوق الإنسان للمهاجرين المستضعفين.