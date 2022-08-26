البعثة الأممية تدعو لاستعادة المدنيين حرية التنقل في بوهادي

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تُتابع عن كثب التقارير المتعلقة بفرض قيود على حرية تنقل المدنيين كجزء من العمليات الأمنية في قصر بوهادي بالقرب من سرت.

ونوهت البعثة في بيان اليوم الجمعة، إلى تلقيها تقارير مقلقة تفيد بأن هذه القيود تمنع وصول المدنيين إلى المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية وغيرها من المرافق الأساسية.

ودعت البعثة إلى استعادة المدنيين حرية التنقل حتى يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي، مشدّدة على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق وحريات السكان عند تنفيذ أي عمليات أمنية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر لـ«عين ليبيا» باستمرار تطويق منطقة بوهادي في مدينة سرت التي يقطنها أبناء قبيلة القذاذفة وقطع الاتصالات عنها من قِبل قوات تابعة لحفتر واستفزاز مواطني وأهالي المنطقة وسط دعوات الأهالي للانتفاض.