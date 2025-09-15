البعثة الأممية تدعو لحلقة نقاشية حول دور الإعلام في تعزيز «الوحدة الوطنية»

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نخبة من الصحافيين الليبيين للمشاركة في حلقة نقاشية افتراضية حول دور الصحافة في العملية السياسية، وكيف يمكن للإعلام الليبي أن يساهم في تثقيف الجمهور، وتعزيز الوحدة الوطنية، والحد من الصراعات والاستقطاب.

وتُعقد الحلقة النقاشية يوم الخميس 18 سبتمبر الساعة الرابعة مساءً بتوقيت طرابلس، ضمن برنامج “بصيرة” الذي يهدف إلى تطوير مهارات الإعلاميين الليبيين وتمكينهم من لعب دور إيجابي في المشهد السياسي والاجتماعي.

ويشارك في الحوار الإعلامي البارز كل من الأستاذ محمود شمام، الإعلامي والكاتب السياسي ومؤسس مجموعة الوسط الإعلامية، والأستاذة زينب تربح، مقدمة ومنتجة تلفزيونية تعمل على تعزيز الخطاب الوطني، والأستاذ إبراهيم هدية المجبري، الصحفي والأكاديمي ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء عموم أفريقيا.

وتسلط الحلقة الضوء على أهمية الإعلام في بناء مجتمع مدني واعٍ ومسؤول، ودوره في فتح حوارات موضوعية بناءة، فضلاً عن تشجيع التنازل والتوافق الوطني. تأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه الإعلام الليبي تحديات كبيرة تستدعي تعزيز المهنية والمصداقية لخدمة المصالح الوطنية.

وللمشاركة في الحوارية وفعاليات برنامج “بصيرة” يمكن التسجيل عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/hU0wR.