البعثة الأممية تدعو للإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً.

ورحبت البعثة في بيان لها، بالإفراج مؤخراً عن كل من الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات فيصل قرقاب، ورئيس الاتحاد العام للطلاب محمد القبلاوي، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بإجدابيا منصور عاطي، بعد احتجاز الثلاثة بشكل غير قانوني لفترات طويلة، بحسب بيان البعثة الأممية.

وطالبت البعثة الأممية بأن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى سيادة القانون بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان.