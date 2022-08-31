البعثة الأممية تدعو للاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات دون تأخير

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أهمية تجنب أي أعمال أو تصريحات قد تقوض الهدوء الهش، وتناشد جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف.

جاء ذلك في بيان للبعثة، اليوم الأربعاء، تعليقاً على الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار كبيرة في المنشآت المدنية.

وأثنت البعثة في بيانها، على جهود الوساطة وجهود منع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة ورئيس الأركان العامة في طرابلس، وحثتهم على مواصلة العمل مع الأطراف المعنية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى حل الخلافات عبر الحوار، مؤكدة مجدداً أنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات.

ونوه البيان إلى أنه يجب على القادة الليبيين الاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات دون تأخير.