البعثة الأممية تدعو للالتزام بوقف إطلاق النار

دعت الأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار المُعلن، ومنح الجهود الدبلوماسية فرصة للتوصل لوقف دائم للعمليات العسكرية والعودة للعملية السياسية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها الثلاثاء:

تحث بعثة الأمم المتحدة الأطراف على مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن،، وتطلب منهم إعطاء الجهود الدبلوماسية الجارية فرصة للتوصل لوقف دائم للعمليات العسكرية والعودة للعملية السياسية.

وربطت البعثة دعواتها المذكورة بمراعاة سلامة السكان المدنيين في طرابلس، وفضلا عن مئات الآلاف الذين فروا من منازلهم، و116 طفلا غير قادرين على حضور فصولهم الدراسية، وفق البعثة.

يأتي ذلك بعد أن أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر، مشاورات منفصلة في موسكو مع الجانبين الروسي والتركي بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم.

حيث استمرت المباحثات لأكثر من 7 ساعات.

من جانبه صرح وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، لوكالة “سبوتنيك” الثلاثاء، أن حكومته لم تتلق حتى اللحظة دعوات للمشاركة في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، مؤكدا مع ذلك عزم حكومة الوفاق الوطني على المشاركة فيه.

وقال سيالة:

بالتأكيد إذا وجهت الدعوة سنشارك،، لم تصلنا دعوة حتى الآن،، ولكن هناك أخبار أن الدعوة جاهزة وفي طريقها إلينا.

وحول وفد حكومة الوفاق الذي سيشارك في المؤتمر قال سيالة :

بالتأكيد سيكون السيد السراج، وربما أنا.

ومن المخطط أن تحتضن العاصمة الألمانية في 19 كانون الثاني/ يناير الحالي مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، بمشاركة العديد من ممثلي دول العالم.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم من كولومبو، أنه من الضروري تشجيع جميع الأطراف الليبية على الاتفاق، وليس تسوية الأمور بالقوة، مضيفا أن موسكو ستواصل جهود التسوية في ليبيا.