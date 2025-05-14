البعثة الأممية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في طرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في الأحياء السكنية المكتظة في طرابلس، لليلة الثانية على التوالي، مما يعرّض حياة المدنيين للخطر.

ودعت البعثة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق المأهولة بالمدنيين، محذّرة من أن استمرار الاشتباكات لن يؤدي إلا إلى زيادة زعزعة الاستقرار في العاصمة وفي عموم البلاد.

وحثت البعثة جميع الأطراف على إعطاء أولوية قصوى لحماية المدنيين، والانخراط دون تأخير في حوار جاد وبنّاء لحل الخلافات بالوسائل السلمية.

كما أكدت البعثة الأممية دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى التهدئة والوساطة، وجددت استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لإنهاء القتال وتيسير الحوار حفاظاً على الاستقرار وعلى أرواح وممتلكات الليبيين.