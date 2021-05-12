البعثة الأممية تدعو ملتقى الحوار للاجتماع نهاية الشهر الجاري

وجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدعوة لملتقى الحوار السياسي الليبي للانعقاد يومي 26 و27 مايو الجاري، لمناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.

وسيناقش الملتقى خلال انعقاده ما لم يتم حسمه من قِبل اللجنة القانونية خاصة حول الانتخابات الرئاسية، وبعض المسائل العالقة الأخرى، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وفي 4 مايو الجاري، أحال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر، إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من المسودة من قِبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

وتقدم المبعوث الأممي بالشكر لأعضاء اللجنة القانونية، لا سيما فريق الصياغة والمقررين على عملهم وإنجازاتهم الممتازة، وفق قوله.

وتأكيدًا على التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، دعا المبعوث الأممي أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كافة الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات، بحسب ما أفادت البعثة الأممية في بيان.