البعثة الأممية تدعو 120 ليبياً للمشاركة بـ«الحوار المهيكل»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا الأسبوع بدء تلقي الترشيحات لعضوية الحوار المهيكل، الذي يعد أحد المكونات الثلاثة الأساسية لخارطة الطريق السياسية التي تيسرها البعثة.

وأوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانّا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس الماضي، أن خارطة الطريق تشمل أيضًا اعتماد إطار انتخابي فني وسليم سياسياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إلى جانب توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة موحدة جديدة.

وقالت البعثة إن الحوار المهيكل يهدف إلى تقديم توصيات عملية لتهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، وصياغة رؤية وطنية مشتركة، ومعالجة دوافع الصراع طويلة الأمد، مع دعم جهود قصيرة الأمد لتعزيز توحيد المؤسسات والحوكمة في القطاعات الرئيسية.

وأكدت البعثة أن الحوار ليس هيئة لصنع القرار، بل منصة تتيح لشرائح واسعة من المجتمع الليبي المساهمة في تشكيل العملية السياسية وبناء توافق حول مستقبل البلاد، كما سيعالج القضايا العالقة من المسارات السياسية السابقة ويبحث آلية لتعزيز تنفيذ مخرجات الحوار، على أن تُرفع التوصيات إلى الجهات الحكومية المعنية.

وأشارت البعثة إلى أن نحو 120 ليبيًا وليبية سيُدعون للمشاركة في الحوار، مع توفير فرص للجمهور لتقديم آرائهم عبر استطلاعات الرأي، ولقاءات مباشرة وافتراضية. كما سيتم إنشاء تكتل خاص لتعزيز مشاركة المرأة ومنصة رقمية لتشجيع الشباب على المشاركة، مع ضمان أن تمثل النساء 35% من أعضاء الحوار.

وقالت البعثة إنها بدأت في تلقي الترشيحات من البلديات والأحزاب والجامعات والمؤسسات الوطنية الفنية والأمنية، وغيرها من الهيئات والمجموعات المجتمعية، مع الاحتفاظ بحق اختيار أعضاء إضافيين لضمان شمول جميع المكونات الثقافية والجغرافية.