البعثة الأممية تدين الهجوم على مكتب الانتخابات في زليتن وتطالب بمحاسبة المسؤولين

أدانت البعثة بأشد العبارات الهجوم المسلح الذي استهدف مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في زليتن في الساعات الأولى من صباح 12 أغسطس، والذي أسفر عن أضرار بالمبنى وإصابة شخصين بجروح.

واعتبرت البعثة أن هذه الأفعال تهدف إلى ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في العملية الديمقراطية.

وأشارت البعثة إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه المحاولة غير المقبولة للتدخل في العملية الانتخابية، ومحاسبة مرتكبيها.

ومع تواصل المخاوف حول احتمال تعليق الانتخابات في بعض البلديات يوم السبت المقبل 16 أغسطس بسبب غياب الترتيبات الأمنية، ناشدت البعثة المؤسسات الأمنية والقيادات المحلية العمل على توفير بيئة ملائمة لضمان إجراء الانتخابات بحرية ونظام.

كما جددت البعثة قلقها إزاء تعليق العملية الانتخابية الشهر الماضي في عدد من البلديات، بما في ذلك بنغازي وطبرق وسبها وسرت، نتيجة قرارات صادرة عن وزارة الداخلية في الحكومة المعينة من مجلس النواب، معتبرة أن ذلك يقوض جهود حوكمة محلية مسؤولة ويصادر حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس البلدية، وهو ما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2755 لسنة 2024.

وأكدت البعثة على أهمية تعاون السلطات المعنية لتمكين استئناف العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

