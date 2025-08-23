بعثة الأمم المتحدة ترحّب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية في 26 بلدية بالمنطقة الغربية، داعية جميع الأطراف إلى قبول نتائج التصويت بصورة سلمية، والاحتكام إلى الآليات القضائية في حال وجود اعتراضات.

كما أعربت البعثة في بيان صادر اليوم عن ترحيبها بسير عملية الاقتراع الجارية في سبع بلديات، رغم حادثة الحريق المتعمد التي استهدفت مستودع المفوضية بمكتب الزاوية الميداني الأسبوع الماضي.

ودعت البعثة الناخبين المسجلين في بلديات الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم، إلى المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم والإدلاء بأصواتهم.

وفي السياق ذاته، جدّدت بعثة الأمم المتحدة دعوتها للحكومة المعيّنة من قبل مجلس النواب إلى إزالة المعوقات الإدارية والأمنية التي تعرقل سير العملية الانتخابية، والسماح باستئناف الانتخابات في البلديات التي تم تعليقها، بما يضمن حق المواطنين الليبيين في ممارسة حقوقهم السياسية والمساهمة في تشكيل مجالسهم المحلية.

وأكدت البعثة أن إجراء الانتخابات يُعدّ خطوة مهمة نحو بناء الثقة وتحقيق المساءلة بين المواطنين والقيادات المحلية في ليبيا.