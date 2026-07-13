البعثة الأممية: اجتماع سرت خطوة مهمة لـ«بناء الثقة» بين الأطراف الليبية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع العسكري الفني الذي عُقد، اليوم، في مدينة سرت بمشاركة رئيسي الأركان العامة، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى جانب اللجنة المشتركة 3+3، معتبرةً اللقاء خطوة جديدة نحو تعزيز الحوار بين المؤسسات العسكرية الليبية.

وقالت البعثة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، إن الاجتماع يأتي استكمالًا للقاءات السابقة بين الأطراف العسكرية، ويمثل خطوة مهمة في مسار بناء الثقة، كما يعكس التزام القيادات الليبية بدعم جهود توحيد المؤسسات العسكرية في البلاد.

وشارك وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الاجتماع برئاسة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، التي أكدت استمرار دعم البعثة للمسار الهادف إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف الليبية ودفع جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشادت البعثة بالجهود التي بذلها المشاركون خلال الاجتماع، مؤكدة التزامها بمواصلة تيسير ودعم هذه العملية عبر التنسيق الدولي، مع التشديد على ضرورة أن يبقى المسار بقيادة وملكية ليبية.

ويأتي اجتماع سرت ضمن سلسلة لقاءات عسكرية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات العسكرية الليبية، وتعزيز آليات التواصل بين الأطراف المختلفة، في إطار مسار أوسع يسعى إلى معالجة الانقسام المؤسساتي ودعم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.

هذا وتشكلت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ضمن مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا عام 2020، وتضم ضباطًا يمثلون طرفي النزاع السابقين، بهدف دعم وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات الأمنية، بينها توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وتواصل الأمم المتحدة رعاية المسارات السياسية والعسكرية في ليبيا بهدف الوصول إلى ترتيبات مستقرة تنهي حالة الانقسام التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.