البعثة الأممية ترحب باستئناف انتخابات «المجالس البلدية»

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجراء انتخابات المجالس البلدية اليوم في 16 بلدية من مناطق ليبيا الشرقية والوسطى والجنوبية، بعد توقفها منذ 16 أغسطس الماضي.

وأشادت البعثة بالاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع الجهات المعنية لاستئناف هذه العملية الانتخابية المهمة، التي تسهم في استعادة شرعية مؤسسات الحكم المحلي.

ودعت البعثة جميع الناخبين المسجلين في هذه البلديات إلى ممارسة حقهم في التصويت، وحثت الأطراف الأمنية على توفير بيئة آمنة وشفافة تمكن الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بحرية.

كما رحبت البعثة باستئناف العملية الانتخابية في بلديات أخرى كان سير الانتخابات فيها قد تأجل، مشيرة إلى أن التسجيل فيها سيبدأ في 20 أكتوبر، ومن المتوقع إجراء الاقتراع في فبراير 2026. وأكدت البعثة أن إعادة فتح سجل الناخبين يشكل خطوة حاسمة لضمان مشاركة جميع الليبيين في اختيار قياداتهم المحلية.

وأشادت البعثة بالمفوضية وكافة العاملين فيها على جهودهم الدؤوبة، التي أسفرت عن نجاح الانتخابات في 91 مجلساً بلدياً خلال العام الماضي رغم الظروف الصعبة، كما أشادت بضباط الأمن المحلي لإسهامهم في تهيئة بيئة مواتية للانتخابات.

وأكدت البعثة على استمرار دعمها لانتخابات شاملة وموثوقة تعكس إرادة الشعب الليبي وتعزز أسس الديمقراطية في البلاد.